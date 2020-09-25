Украина сейчас не сможет решить проблему возвращения аннексированного Россией Крыма силовым путем, поэтому на данном этапе остается лишь наращивать санкции против Кремля.Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в эфире телеканала "Дом".

"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращения Крыма - Ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", - сказал Кривонос.

Также он добавил, что задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.

"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос - или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны нашу обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - добавил Кривонос.

Ранее "Страна" писала о том, что в России в рамках оптимизации госбюджета на 2021-2022 годы планируют сократить финансирование Крыма и Севастополя.

Также мы сообщали, о заявлении премьера Шмыгаля, что Украина возобновит подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.