Оставить Россию без штанов. В СНБО объяснили, как будут добиваться возвращения Крыма. Видео
Украина сейчас не сможет решить проблему возвращения аннексированного Россией Крыма силовым путем, поэтому на данном этапе остается лишь наращивать санкции против Кремля.Об этом заявил заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос в эфире телеканала "Дом".
"Мы четко понимаем, что решать проблему (возвращения Крыма - Ред.) силовым методом Украина не может на данном этапе. Потому что есть проблемы - это, во-первых, война на Донбассе. Вести войну на два фронта, даже законно возвращая свои земли, мы не потянем", - сказал Кривонос.
Также он добавил, что задачей номер один для Украины в вопросе возвращения Крыма остается активное сотрудничество с мировыми лидерами и наращивание санкций против России.
"Выводить Россию этими санкциями на такой уровень, что вопрос - или они отдадут Крым, или останутся "без штанов", условно говоря. Плюс параллельно усиливать внутри страны нашу обороноспособность, которая даст возможность при необходимости действовать силовыми методами", - добавил Кривонос.
Ранее "Страна" писала о том, что в России в рамках оптимизации госбюджета на 2021-2022 годы планируют сократить финансирование Крыма и Севастополя.
Также мы сообщали, о заявлении премьера Шмыгаля, что Украина возобновит подачу воды в Крым в случае гуманитарной катастрофы.