Понедельник, 28 сентября, принесет немало сюрпризов знакам Зодиака. У троих представителей - Овнов, Дев и Стрельцов, если верить астрологам, появится реальный шанс получить ответ на вопрос о своем предназначении в жизни и ее смысле.

У Овнов есть неплохой шанс начать интересоваться проблемами и интересами семьи. Возможно, вы захотите примириться с родственниками и попытаетесь исправить существующий разлад с близкими. Сегодняшний день подходит для того, чтобы продолжать расти и развиваться. Сегодня вам может открыться важная информация, которая сделает вас таким человеком, которым можно будет гордиться.

Девы с начала новой недели захотят разнообразить свою жизнь и испытать эмоции и чувства, которые давно подавляли в себе. Сегодня вы сможете обнаружить, что главной целью жизни являются вещи, которые делают вас по-настоящему счастливыми. Создавайте вокруг себя такую ауру любви и счастья, чтобы каждое утро хотелось мчаться навстречу новому дню, а не зарываться с головой под одеяло. Наслаждайтесь всеми днями недели вместо того, чтобы вечно ждать выходных. Полюбите то, что уже имеете и перестаньте желать большего.

Смысл жизни многих Стрельцов иногда заключает в себе слишком много альтруизма. Подумайте над тем, чтобы сократить периоды, когда вы готовы пожертвовать своей выгодой в пользу блага другого человека. Позвольте себе мечтать, петь, танцевать, радоваться и жить без стремления кому-то принести пользу. В мире так много вопросов, которые требуют разгадки, поэтому порой бессмысленно пытаться разгадать задумку Мироздания, в которой вы лишь маленький винтик.

Как сообщала "Страна", ретроградный Марс с 10 сентября по 15 ноября также будет иметь воздействие на знаки Зодиака. Так, Овны могут припомнить старые денежные обиды, Девы могут ощутить трудности в точных науках, а Стрельцам придется отказаться от миссионерства.

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