В Беларуси в городе Смолевичи 36-летний мужчина на прошлой неделе совершил акт самосожжения. Он облил себя бензином и поджег. В результате полученных ожогов, в пятницу, 25 сентября, он умер.

Об этом пишет Tut.by.

Так, сам инцидент произошел в прошлую пятницу, 18 сентября. Перед тем, как поджечь себя, мужчина позвонил в дверной звонок здания районного отдела внутренних дел (РОВД). Из здания выбежал сотрудник и потушил огонь.

По данным специалистов Республиканского ожогового центра, мужчина получил ожоги почти всего тела (84%), включая дыхательные пути.

Целую неделю он находился в тяжелом состоянии и скончался ночью 25 сентября. Как сообщается, смерть мужчины подтвердили в Больнице скорой медицинской помощи, где располагается Республиканский ожоговый центр.

Ранее мы писали, что подобный инцидент произошел во Львовской области. Однако тогда 57-летний мужчина поджег себя после ссоры с супругой.

Также сообщали, как в больнице под Сумами умерла пенсионерка, которая подожгла себя заживо.