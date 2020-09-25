Гамбийская сумчатая крыса по кличке Магова стала лауреатом высшей награды Великобритании. Грызуну вручили золотую медаль PDSA, которая считается аналогом Креста Георга - высшей британской гражданской награды. Об этом сообщает ВВС.

Уточняется, что крыса Магова последние семь лет занимается обезвреживанием наземных мин в Камбодже. За свою карьеру зверек нашел 38 наземных мин и 28 единиц других неразорвавшихся боеприпасов. Крыса может проверить на наличие боеприпасов территорию размером с теннисный корт за 30 минут, в то время как человеку с металлоискателем на это понадобится до четырех дней.

Как объяснили специалисты, крысы обучены обнаруживать химическое соединение во взрывчатке, что означает, что они игнорируют металлолом и могут быстрее искать мины. Как только они находят взрывчатку, то царапают землю, чтобы предупредить своих коллег-людей.

По данным благотворительной организации APOPO, которая занималась обучением крысы, самец Магова весит 1,2 килограмма, его длина составляет 70 сантиметров. И хотя он намного больше, чем обычная домашняя крыса, он достаточно легкий, чтобы не приводить в действие наземные мины.

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