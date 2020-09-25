Варшава не рассматривает пока возможность разрыва дипломатических отношений с Минском.

Об этом со ссылкой на данные МИД Польши сообщает ТАСС.

"Правительство Польши не рассматривает разрыв дипломатических отношений с Беларусью", - говорится в ответе дипломатов.

Напомним, недавно президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что вынужден закрыть границу с Польшей, Литвой и усилить - с Украиной.

Также мы писали о том, что белорусская таможня не пропускает в страну польские товары. Ввозить не позволяют практически любые продукты, при этом таможенники не поясняют, на основании какого распоряжения они действуют.

Кроме того, Лукашенко обратился к народам Литвы, Польши и Украины, призвав их "остановить своих политиков" и не дать развязаться войне.