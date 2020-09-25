Во Вьетнаме изъяли 324 000 использованных презервативов, которые предназначались для продажи под видом новых, а женщину, которая стирала и готовила их к продаже, арестовали.

Об этом пишет вьетнамская газета Tuoi Tre News.

Так, презервативы были обнаружены 19 сентября на складе в провинции Бин Донг. Правоохранители конфисковали всю продукцию весом в 360 килограмм. Как сообщатся, презервативы были без упаковки и маркировки.

Женщина, которая готовила необычный товар для повторной продажи, уже дает показания полиции. Оказывается, что она их стирала, сушила и восстанавливала их форму с помощью фаллоимитатора в антисанитарных условиях перед выставлением на продажу. За каждый килограмм презервативов она получала 0,17 доллара.

Также она рассказала, что получала использованные презервативы раз в месяц от некоего человека. Сейчас власти выясняют его личность.

Сколько использованных презервативов уже было продано таким образом, не уточняется.

Ранее мы писали, что в Киеве мошенник был задержан в одном из супермаркетов за кражу презервативов на сумму более 900 гривен.

Также сообщали, что в России запретили презервативы Durex.