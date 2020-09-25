СНБО планирует при помощи иностранных партнеров добиться блокировки запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте", разработчикам которой недавно удалось обойти ограничения.

Об этом 25 сентября, во время презентации Глобального центра взаимодействия в киберпространстве, созданного при содействии МВД и компании "Нафтогаз Украины", заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

"У нас, согласно законодательству о санкциях, "ВКонтакте" не должен работать на территории страны. К сожалению, сегодня это как раз тот разговор, который происходит, о киберзащите тех или иных институций от этого влияния. Мы сегодня занимаемся этими вопросами. Специалисты понимают, о чем идет речь. Они очень быстро меняют прокси, и мы не успеваем это отслеживать. В стране есть институции, которые за это отвечают. Сейчас это находятся в работе. Считаем, что в ближайшее время с помощью наших зарубежных партнеров этот вопрос будет решен", - сказал Данилов.

Кроме того, секретарь СНБО обратил внимание украинцев, что пользоваться запрещенной соцсетью не стоит.

"Я хотел бы обратить внимание пользователей ресурса, который запрещен. Это должна быть их ответственность, зачем они это делают и для чего. Дело в том, что сейчас та система, которая начинает работать, о всех этих пользователях будем иметь понимание, они будут все на учете находиться и если они дальше будут распространять российский контент на территории страны, то они будут иметь определенные проблемы непосредственно с нашей полицией и нашими силовыми структурами", - заявил Алексей Данилов.

Данилов о "Вконтакте" - с 57:30

Напомним, недавно стало известно, что доступ украинцев к заблокированной не территории страны социальной сети "ВКонтакте" стал возможен через мобильное приложение без использования VPN.

Также мы писали, что в СНБО связали возобновление работы "ВКонтакте" в Украине с местными выборами и спецслужбами России.