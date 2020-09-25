По состоянию на утро пятницы, 25 сентября, число инфицированных коронавирусом бойцов в украинской армии увеличилось на 40 человек. Всего заражены 602 военных.

Об этом сообщает Медицинское командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Facebook.

"По состоянию на 10:00 25 сентября в Вооруженных Силах Украины острой респираторной болезнью Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, болеют 645 человек", - говорится в сообщении.

Уточняется, что за время пандемии коронавирусом переболели 2 005 человек. Летальных случаев десять. На изоляции сейчас 77 бойцов. В ближайшие трое суток из нее выйдут 184 человека.

"В учреждениях здравоохранения находится 15 человек (Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" - 1 военнослужащий, Военно-медицинский клинический центр Западного региона - 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ, Военно-медицинский клинический центр Северного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Восточного региона - 3 военнослужащих, Военно-медицинский клинический центр Центрального региона - 1 военнослужащий, Николаевский военный госпиталь - 2 военнослужащих, Черновицкий военный госпиталь - 2 военнослужащих)", - добавили в пресс-службе.

Как сообщается, состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Напомним, в Украине сегодня коронавирусом заразились еще 3 565 человек. Больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Также мы писали, что президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине сейчас идет вторая волна заболевания Covid-19.