Комитет постоянных представителей стран-членов Европейского союза (COREPER) на заседании 28 сентября может рассмотреть вопрос о согласовании нового списка санкций в отношении России из-за ее позиции к Украине.

Об этом со ссылкой на источник в ЕС сообщает агентство РИА "Новости", в пятницу, 25 сентября.

По его словам, в повестке комитета постпредов стран Евросоюза на понедельник значится "возможный пункт" о новых списках в рамках уже введенных санкций "в отношении действий, подрывающих или угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Так же источник добавил, что для утверждения нового списка, вероятно, будет запущена письменная процедура.

Напомним, ранее мы писали, что послы Европейского Союза намерены продлить санкции против России за нарушение территориальной целостности Украины, в частности аннексию Крыма, еще на один год.

Также сообщали, что Германия может ввести санкции против России.