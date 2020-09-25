Все больше пациентов с Covid-19 оказываются в тяжелом состоянии. Фото: Pixabay

В Украине увеличилось количество пациентов с Covid-19, состояние которых оценивается как тяжелое. 

Об этом в ходе онлайн-брифинга в пятницу, 25 сентября, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов, видео обнародовано в Facebook.

"Мы постоянно общаемся с врачами. Увеличилось количество тяжелых больных Covid-19", - сказал Степанов. 

По словам министра, чтобы не заразиться, необходимо соблюдать все правила безопасности и рекомендации: тщательно мыть руки, носить маски, избегать массовых мероприятий, дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию. Особое внимание на это нужно обратить людям из группы риска: пожилым, страдающим хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, хронические заболевания легких, печени, почек.

Напомним, 24 сентября президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса.

Также мы писали, что в Украине за прошлые сутки Covid-19 подтвердился еще у 3 565 человек.

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