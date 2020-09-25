В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 3 565 человек, общее число случаев Covid-19 возросло до 191 671. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.

Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 25 сентября в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".

Так, среди 191 671 лабораторно подтвержденного случая коронавируса 3 827 оказались летальными (+70 за сутки). 85 133 пациента с Covid-19 выздоровели (+1 675).

Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 25 сентября:

Винницкая область - 5653 (+97),

Волынская область - 7362 (+127),

Днепропетровская область - 4917 (+225),

Донецкая область - 2851 (+84),

Житомирская область - 5403 (+141),

Закарпатская область - 9490 (+74),

Запорожская область - 3428 (+140),

Ивано-Франковская область - 13080 (+128),

Кировоградская область - 1052 (+13),

Киев - 21045 (+380),

Киевская область - 8430 (+144),

Львовская область - 19465 (+215),

Луганская область - 894 (+53),

Николаевская область - 2782 (+65),

Одесская область - 12470 (+161),

Полтавская область - 1752 (+75),

Ровенская область - 11774 (+153),

Сумская область - 3474 (+122),

Тернопольская область - 12579 (+245),

Харьковская область - 16490 (+297),

Херсонская область - 954 (+49),

Хмельницкая область - 5361 (+176),

Черновицкая область - 13736 (+174),

Черкасская область - 3459 (+104),

Черниговская область - 3770 (+123).

Напомним, вчера, 25 сентября, Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. "Страна" разбиралась, почему это произошло и грозит ли Украине тотальный карантин.

Также мы сообщали, что Украину поделили на новые карантинные зоны: Киев стал "желтым", Тернополь опять "покраснел".