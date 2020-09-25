Минздрав опубликовал статистику распространения коронавируса по регионам Украины на 25 сентября
В Украине, где за сутки коронавирус подтвердился еще у 3 565 человек, общее число случаев Covid-19 возросло до 191 671. Вчера больше всего новых пациентов выявили в Киеве, Харьковской, Тернопольской и Днепропетровской областях.
Об этом свидетельствует статистика, обнародованная утром 25 сентября в официальном Telegram-канале Минздрава "Коронавирус инфо".
Так, среди 191 671 лабораторно подтвержденного случая коронавируса 3 827 оказались летальными (+70 за сутки). 85 133 пациента с Covid-19 выздоровели (+1 675).
Статистика распространения коронавируса по регионам Украины на 25 сентября:
Винницкая область - 5653 (+97),
Волынская область - 7362 (+127),
Днепропетровская область - 4917 (+225),
Донецкая область - 2851 (+84),
Житомирская область - 5403 (+141),
Закарпатская область - 9490 (+74),
Запорожская область - 3428 (+140),
Ивано-Франковская область - 13080 (+128),
Кировоградская область - 1052 (+13),
Киев - 21045 (+380),
Киевская область - 8430 (+144),
Львовская область - 19465 (+215),
Луганская область - 894 (+53),
Николаевская область - 2782 (+65),
Одесская область - 12470 (+161),
Полтавская область - 1752 (+75),
Ровенская область - 11774 (+153),
Сумская область - 3474 (+122),
Тернопольская область - 12579 (+245),
Харьковская область - 16490 (+297),
Херсонская область - 954 (+49),
Хмельницкая область - 5361 (+176),
Черновицкая область - 13736 (+174),
Черкасская область - 3459 (+104),
Черниговская область - 3770 (+123).
Напомним, вчера, 25 сентября, Владимир Зеленский заявил, что в Украине началась вторая волна коронавируса. "Страна" разбиралась, почему это произошло и грозит ли Украине тотальный карантин.
Также мы сообщали, что Украину поделили на новые карантинные зоны: Киев стал "желтым", Тернополь опять "покраснел".