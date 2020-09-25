Депутат Львовского областного совета Мирослава Лисна умерла от коронавируса. Ей было 67 лет.

Об этом написал председатель облсовета Александр Ганущин на своей странице в Facebook, в пятницу, 25 сентября.

"Потеря...слов нет...Мирослава Лисна... Ковид... Царство небесное!", - поделился он.

Мирослава Лисна родилась 30 мая 1953 года. Проживала в Пустомытах. В 2015 году президент Украины присвоил ей звание заслуженного работника образования.

Она ранее была руководительницей отдела образования Пустомытовской районной государственной администрации, после этого методистом. На выборах в 2015 году прошла во Львовский областной совет от блока Петра Порошенко ("Европейская солидарность").

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