За народного депутата Александра Юрченко, которого суд арестовал за подозрение в коррупции четыре дня назад, внесли залог в три миллиона.

Об этом со ссылкой на пресс-секретаря Высшего антикоррупционного суда Олесю Чемериc сообщает "УП", в пятницу, 25 сентября.

По ее словам, сумма залога составила 3,16 млн гривен. "За нардепа внесли залог в полном объеме", - заявила она, добавил, что это сделали в четверг, 24 сентября.

"Юрченко внес залог и на него надели браслет - электронное средство контроля. Залог был внесен вчера", - так же отметили в САП.

Как сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на спикера САП Ольгу Постолюк, нардеп уже находится на свободе.

Напомним, Юрченко подозревают во взятке за лоббирование законопроекта о бытовых отходах. "Страна" подробно писала о том, как НАБУ провоцировало "слугу народа" на взятку и грозит ли ему тюрьма. Сам нардеп не признает свою вину.

Отметим, что 17 сентября фракция "Слуга народа" исключила народного депутата из своих рядов. Перед этим он написал заявление о выходе из фракции.