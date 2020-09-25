В Рио-же-Жанейро, где уже отменили массовые уличные празднования Нового года, из-за коронавируса перенесли и карнавал.

Об этом сообщает Globo.

Традиционный карнавал должен был состояться 12-17 февраля 2021 года. Однако из-за пандемии было принято решение, что проводить его в указанные сроки нельзя. Новую дату проведения еще не назначили.

Глава Независимой лиги школ самбы Рио-де-Жанейро Жоржи Кастанейру заявил, что решение о конкретных сроках проведения карнавала будет принято после получения информации о том, когда появится вакцина от коронавируса и когда будет проведена иммунизация.

Он отметил, что, по некоторым данным, благоприятные для проведения карнавала условия могут наступить только в апреле. Кроме того, уже в июле стало известно о переносе карнавала в Сан-Паулу на неопределенный срок.

Напомним, из-за коронавируса впервые со времен Второй мировой отменили церемонию вручения Нобелевских премий с личным присутствием лауреатов.

Также мы писали о том, что в Харькове из-за коронавируса отменили ежегодный парад вышиванок.