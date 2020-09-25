Члены Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки почти единогласно поддержали создание временной следственной комиссии (ВСК) по "вагнеровцам".

Об этом написал народный депутат от партии Порошенко, член Комитета Михаил Забродский на своей странице в Facebook.

"Рассмотрение вопроса было достаточно быстрым и включало в себя как попытки отстаивания сугубо политической позиции об отсутствии необходимости в дополнительном расследовании указанных событий, так и обсуждение сугубо "технических" вопросов относительно процедуры работы ВСК и механизма обнародования результатов с учетом ограничений на распространение указанной информации", - написал он.

Также Забродский добавил, что данное решение приняли почти единогласно.

Напомним, в конце июля под Минском были задержаны 33 россиянина. Сразу же в Беларуси заявили, что они работали на ЧВК "Группа Вагнера" и прибыли на территорию республики для дестабилизации обстановки перед выборами президента.

В свою очередь Офис генпрокурора Украины направил белорусским коллегам обращение по поводу выдачи 28 человек, так как они подозреваются в незаконном участии в военных действиях на Донбассе. Однако уже 14 августа Беларусь передала задержанных Российской Федерации.

Кроме того, ряд политиков и журналистов, близких к Петру Порошенко и Александру Турчинову, обвинили Банковую в госизмене в связи с делом задержанных в Минске "вагнеровцев". Они заявляли, что их выманили в Беларусь из РФ украинские спецслужбы, чтобы перевезти их в Украину и задержать и якобы у Зеленского решили сорвать операцию, чтобы не портить отношений с Россией.

"Страна" подробно рассказывала об этой истории.