Экс-чиновница Офиса президента Светлана Кондзеля, которую менее года назад задержали при получении взятки, рассказала, что происходит с ее делом.

Ей, а также бывшей замминистра культуры Виктории Лесничей, в ноябре 2019 года НАБУ и САП вручили подозрение. По версии следствия, обе женщины требовали взятку в размере 300 тысяч долларов за содействие назначению в "Нафтогаз".

Кондзелю задержали, как тогда утверждалось, на получении первой половины этой суммы. Правда, сегодня ей взятку уже не инкриминируют. А сама она находится на свободе.

Сегодня, в интервью "Украинским новостям", экс-чиновница рассказала, как именно это происходило.

"12 ноября 2019 года я обедала в "Гулливере" в одном из кафе и на мой телефон позвонил неизвестный человек. Он представился сотрудником Службы внешней разведки и сообщил, что хочет передать мне какой-то пакет (письмо) и что ждет меня возле моего кабинета. Я вернулась около 14:00, возле моего кабинета стоял напряженный мужчина, мы прошли в кабинет и за ним вбежало еще семь человек, пять из которых были сотрудниками НАБУ и двое понятыми - курсантами, которых они привели с собой.

На камеру мне сообщили, что меня задерживают по подозрению в получении взятки, в участии в преступной группировке", - описала историю годичной давности Кондзеля.

Она также заявила, что на преступление ее провоцировал агент НАБУ.

"Это тот человек, который "хотел" чтобы его назначили куда угодно. Как я сейчас понимаю, цель у него была одна – попасть в Офис Президента Украины для того, чтобы я с ним пообщалась.

За него меня очень просил третий человек. Просто из-за того, что я к этому человеку нормально отношусь, я согласилась встретиться. А просили так настоятельно, именно потому, что этот агент оказывал влияние на этого третьего человека. То есть его провокация и агентурная деятельность как раз и состояла в том, чтобы меня притянуть за уши к этой истории через третьего человека. И все-равно не вышло. Потому что они хотели, чтобы встреча произошла в Офисе Президента Украины, но этого не произошло. Меня просили просто поговорить, и я поговорила… и сообщила, что вот так вот никуда не попасть, нужен опыт, репутация и после этого, возможно, куда-то двигаться. Ни о каких деньгах речь не шла и это все зафиксировано", - заявила бывшая чиновница.

Также Кондзеля и ее адвокат Константин Грицишен прокомментировали тот факт, что дело прошло две переквалификации - с получения взятки на вымогательство, а оттуда - на мошенничество.

Мошенничество - 190-я статья - это подследственность Нацполиции, однако генпрокурор Рябошапка оставил дело в ведении НАБУ. Как считает Кондзеля и ее адвокат - незаконно. Поскольку это возможно лишь в том случае, если полиция не справилась с расследованием. А она к нему даже не успела приступить, как дело волевым решение Офиса генпрокурора оставили в НАБУ.

"Для чего это сделано, мы понимаем. Если дело попало бы в другой орган, который имеет другую специализацию и другую вертикаль, и политику, то там стало бы очевидным, что все дело построено только на лжесвидетельствах агента-провокатора", - заявила Кондзеля.

По словам адвоката, в первой "пидозре" было указано, что деньги чиновница брала для неустановленного лица в Офисе президента. Во втором ее варианте уже говорилось, что предназначалась взятка для главы Офиса президента, которым на тот момент был Андрей Богдан.

"В первоначальном варианте подозрения, как заявляла сторона обвинения, неправомерная выгода предназначалась какому-то высокопоставленному лицу. Хотя кому конкретно – не понятно и это не было указано. В изменённом подозрении уже указали, что неправомерная выгода предназначалась руководителю Офиса Президента Украины, без указания фамилии", - заявил Грицишен.

Позже неправомерная выгода из дела вообще исчезла. Следствие сочло, что чиновница и ее бывшая замминистра предлагали за деньги "решить вопрос" с должностью, но на самом деле решать его не собирались. То есть запланировали мошенническую схему.

Сейчас Кондзеля находится под личным обязательством. Ее дело должен рассмотреть уже не антикоррупционный, а обычный суд. Досудебное следствие НАБУ окончило в июле.