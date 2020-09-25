В пятницу утром, 25 сентября, в Киеве на улице Закревского загорелся многоэтажный жилой дом. Сотрудники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям уже прибыли на место и принялись за тушение огня.

Об этом информирует dtp.kiev.ua на своей странице в Facebook.

Так, пожар случился в доме, который находится на Троещине. По предварительной информации, огонь начался на лестничной клетке одного из верхних этажей и сейчас стремительно распространяется.

Ранее мы писали, что в центре Одессы загорелся 200-летний дом, к счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Также сообщали, что в Киеве горела крыша жилого комплекса, который не введен в эксплуатацию. Пожар охватил территорию около 200 метров квадратных.