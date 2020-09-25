Норвегия не признает инаугурацию президента Беларуси Александра Лукашенко легитимной. Также там призывают Минск воздержаться от применения силы и перейти к диалогу с оппозицией.

Об этом написал государственный секретарь министерства иностранных дел Норвегии Эудун Халворсен в своем Twitter.

"Полутайная "инаугурация" не придает легитимности. "Инаугурация" Лукашенко только углубляет политический кризис в Беларуси", - заявил он.

По его словам, МИД Новегии призывает власти республики воздержаться от применения силы и начать серьезный диалог с оппозицией. "Выборы не были ни свободными, ни честными", - добавил Эудун Халворсен.

Напомним, 23 сентября, ряд стран отказались признавать Лукашенко президентом. Среди них Словакия, Германия, Латвия и Литва.

С таким же заявлением выступили и Соединенные Штаты Америки, Евросоюз, а также Украина.

Кроме того, Британия с США и Канадой заявили о введении санкций против Лукашенко и белорусского руководства.