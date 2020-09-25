Николай Кулеба, уполномоченный президента по правам ребенка подтвердил информацию "Страны" о том, что Владимир Зеленский заселил детей в комплекс госдач в Конча-Заспе.

По словам Кулебы, программа рассчитана на детей-сирот и включает в себя отдых, реабилитацию и развитие различных навыков у детей. Также планируется предоставление терапевтических услуг для детей и семей, которые пострадали от жестокости и насилия, услуг реабилитации и предоставление безопасного места проживания для мам с детьми, которые стали жертвами домашнего насилия.

"Первого июня президента пригласили в центр социально-психологической реабилитации "Отчий дом". Это недалеко от Киева. Ему очень понравилось, как этот центр работает с детьми. Тем более, у них больше 25 лет опыта. Он познакомился с воспитанниками центра. У Зеленского появилась идея создать программу в резиденции дома отдыха Конча-Заспа для детей. Этот проект стартовал летом с палаточного городка, который называется "Остров сокровищ". Там были дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки, воспитанники детских домов семейного типа, приемных семей. На сегодняшний день, эти программы, также направлены на отдых и реабилитацию детей и семей, которые там находятся", - заявил Кулеба.

Уполномоченный президента рассказал, что смена в палаточном городке длится две недели, а после туда заезжает новая смена детей. В отдельном корпусе располагаются приемные семьи, а также живет семья, которая с детьми пережила домашнее насилие, они могут оставаться тут до момента решения их проблем.

По словам Николая Кулебы, с ухудшением погодных условий, вся деятельность палаточного городка прекратится, и продолжится в корпусе.

"Пока работает только один корпус, так как нужно создать дополнительные условия. Дети - это не мешки с картошкой, чтобы просто ими наполнить территорию. Нужна хорошая программа (которая сейчас в стадии разработки) и нужно подготовить персонал для того, чтобы получить результат. Нужно провести серьезную организационную работу", - рассказал Кулеба.

По его словам, финансирование на себя возьмет Киевская ОГА. Стоимость проекта может достигать нескольких миллионов гривен в год.

Также детский омбудсмен рассказал, что не все жители на этой территории госдач довольны, чтобы там проживали дети, но есть и те, кто откликнулся и помогает.

"Всех приглашаем, но берут участие те, кто откликнулся. Не могу назвать фамилии, так как не знаю всех людей, которые там проживают. Но есть достаточно известные люди, которые очень хорошо отзываются о проекте и помогают детям. Есть и те, кто не хочет помогать. Не все рады, что дети туда заехали, некоторые жители не хотят менять привычный способ жизни на этой территории. Президент с женой уже неоднократно посещали этот лагерь и общались с детьми", - сказал Кулеба.

Напомним, ранее "Страна" писала как Владимир Зеленский после скандала, связанного с его переездом на государственную дачу в Конча-Заспу, распорядился передать одно из помещений на территории госдачи детям.

Дело в том, что Владимир Зеленский накануне выборов президента заявлял, что жить в резиденции не станет и вообще все госдачи нужно передать, например, детям под лагеря.

"Пусть в этих резиденциях живут дети какие-то, давайте обустроим там лагеря. Я не вижу в этих резиденциях никакого смысла. В результате, когда мы ездим в Европе по экскурсиям, то мы видим старые резиденции королей, то, что это сегодня - это все для экскурсий", - сказал Зеленский в одном из интервью.

Поэтому когда стало известно, что Зеленский решил переехать на госдачу, президента обвинили в обмане - мол, обещал поселить детей, а по итогу заселился сам.

И, как рассказали нам источники в Госуправделами, президент решил хотя бы частично выполнить обещанное и заселить на территории госдач детей-сирот. Правда сам он с госдачи съезжать не собирается. Также и другие их владельцы. Для детей освободили лишь один корпус, выселив оттуда пенсионеров-госслужащих.

Ранее "Страна" сообщала, что в ДУСе назвали убыточными госдачи в Пуще-Водице и Конча-Заспе.