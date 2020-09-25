В Киевской городской государственной администрации (КГГА) сообщили, что 93% дома в зоне ответственности компании "Киевтеплоэнерго" уже готовы к отопительному сезону.

Такие данные приводит КГГА на своей странице в Facebook.

По информации "Киевтеплоэнерго" к отопительному сезону готовы 93% домов, которые обслуживают коммунальные предприятия, и только 40% ЖСК, ОСМД, ведомственных и других категорий домов.

"По результатам мониторинга, из 8 111 жилых домов, находящихся в обслуживании коммунальных предприятий, акты готовности получили 7 570 (93%). В Святошинском, Деснянском, Оболонском и Голосеевском районах к отопительному сезону готовы все дома", - говорится в сообщении.

Так, среди обследованных 2 922 из 3 007 жилых зданий ЖСК, ОСМД, ведомственных жилых домов, ведомственных общежитий и инвестиционных домов зафиксировано низкое состояние готовности к пуску тепла.

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