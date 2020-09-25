В Ивано-Франковской области в медицинские учреждения с отравлением обратился 101 человек, 44 из них госпитализировали в больницы. Все употребляли пищу в столовой города Коломыя.

Об этом говорится в оперативной сводке Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС), в пятницу, 25 сентября.

"24 сентября в ГСЧС поступила информация, что в лечебные учреждения с предварительным диагнозом острая кишечная инфекция обратился 101 человек, из которых 44 человека госпитализированы и 57 человек находятся на амбулаторном лечении, употреблявших пищу в столовой ООО "Леони" (г. Коломыя). Проводится комплекс противоэпидемических и санитарно-гигиенических мероприятий", - говорится в сообщении.

Ранее мы писали, что под Львовом 13 человек госпитализировали из-за отравления на свадьбе.

Также сообщали, что на базе отдыха в Кирилловке произошло массовое отравление. Среди заболевших было много детей.