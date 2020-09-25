В Украине по состоянию на утро пятницы, 25 сентября, зафиксировано 3 565 новых случаев заражения Covid-19. Таким образом, общее число зараженных выросло в стране до отметки в 191 671 человек.

Отметим, что это еще ближе к антирекорду 17 сентября, когда за сутки было выявлено 3 584 новых зараженных.

Вчера, 24 сентября, в Украине было зафиксировано 3 372 новых случаев заражения, а общее число выявленных эпизодов Covid-19 составляло 188 106.

С начала эпидемии Covid-19 в Украине скончались 3 827 пациентов с этим диагнозом (+ 70 за сутки). Выздоровели уже 85 133 жителя страны (+1 675). Число активных случаев коронавирусной болезни в Украине, по последним данным, составляет 102 711 человек (+ 1 820 за сутки).

Об этом гласят данные Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).

Напомним, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса, как заявил президент Зеленский.

Между тем пока глава ГМС отдыхает с Настей из Уханя в Турции, его офис в Киеве закрыли на карантин.

Так же мы писали, что в украинской армии за сутки коронавирусом заразились 57 военных.