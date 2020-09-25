В Украине решили признать паспорта Косово и разрешить поездки по ним.

Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в интервью албанскому телеканалу RTV Ora.

"В прошлом году мы приняли решение работать с косовскими паспортами. Теперь наш посол здесь (Тирана - Ред.) и послы в других частях света получили инструкции признать эти паспорта и не ограничивать поездки", - заявил Боднар.

Одновременно Василий Боднар дал несколько неоднозначный ответ относительно возможного признания Косова Украиной. "Традиционно мы высказываемся за территориальный суверенитет стран. Это наш принцип", - сказал он, однако добавил, что с Косово дело непростое.

Напомним, Косово провозгласило свою независимость от Сербии в одностороннем порядке в феврале 2008 года. Мнения стран по поводу признания Косово разделились. США, страны Европы, Австралия, Новая Зеландия и ряд других государств признали независимость республики. Россия самостоятельность Косово не признает. Такой же точки зрения придерживаются Сербия, Китай, Иран, Испания, Греция и другие страны.

Ранее мы писали, что президент Сербии Александр Вучич заявил, что не обменяет признание Косово на членство в ЕС.

Еще в марте сообщали, что в Косово правительство отправили в отставку из-за спора о чрезвычайном положении в условиях эпидемии коронавируса.