После заявления президента Дональда Трампа о том, что он не собирается мирно передавать власть в случае своего поражения на выборах, в США разразился мощный скандал.

Главе Белого дома пришлось срочно исправлять ситуацию и он выступил с успокаивающим заявлением.

Дональд Трамп объявил, что согласится уйти, если Верховный суд признает победу Джо Байдена на грядущих 3 ноября выборах президента.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости".

В свою очередь Кейли Макэнани, пресс-секретарь Трампа, поспешила смягчить репутационные потери президента.

"Президент примет результаты свободных и честных выборов. Он примет волю американского народа", - сказала Кейли Макэнани, отвечая на вопросы журналистов о законности исхода предстоящих выборов.

Напомним, что камень преткновения в этой истории лежит в проблеме голосования по почте.

Администрация Трампа хочет запретить широкомасштабное голосование по почте на выборах 3 ноября. Президент исходит из того, что такой вариант как отправка бюллетеней по почте, без четкой системы контроля, оставит массу лазеек для махинаций да и подготовить почтовую систему США к сбору и доставке бюллетеней за короткое время невозможно.

На голосовании по почте настаивают оппоненты Трампа из Демократической партии. Они заявляют о том, что почта - отличный вариант в условиях пандемии коронавируса.

Ранее "Страна" сообщала, что племянница Трампа обвинила его и родственников в преступном сговоре и краже наследства.