Максим Соколюк, глава Государственной миграционной службы Украины (ГМС) сейчас проводит свой отпуск в Турции в компании Анастасии Зинченко, которая прославилась, как украинка Настя, которую не могли эвакуировать из Уханя из-за собачки.

А в это время, в Киеве аппарат Миграционной службы прекратил прием граждан и был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса в офисе.

Об этом сообщается в официальном Facebook ведомства.

"Во исполнение постановления Кабинета Министров Украины от 22 июля 2020 № 641 "Об установлении карантина и внедрении усиленных противоэпидемических мероприятий на территории с широким распространением острой респираторной болезни Covid-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" и в связи с заболеванием работников аппарата Государственной миграционной службы Украины с 23.09.2020 прекращен прием граждан, а также ограничен доступ в помещение по адресу: г. Киев, ул. Владимирская, 9. Проводятся дезинфекционные мероприятия", - говорится в заявлении.

Ранее "Страна" сообщала, что в Украине началась вторая волна эпидемии коронавируса. Об этом заявил президент Зеленский.