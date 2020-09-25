Вчера, 24 сентября, жители Турции пережили неприятные минуты. У берегов страны произошло очередное сильное подводное землетрясение. Подземные толчки ощущались даже в Стамбуле.

"В Мраморном море произошло землетрясение магнитудой в 4,2 балла, которое ощущалось в Стамбуле и прилегающих провинциях. Граждане, которые находились в своих домах и на рабочих местах, срочно покидали жилые дома и офисы и выходили на улицу", - передал телеканал CNN Turk.

По данным Управления по предупреждению последствий и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD), эпицентр землетрясения находился на глубине 18,87 км.

В пресс-службе губернатора провинции Стамбул заявили, что сообщений о жертвах и разрушениях пока нет.

Ранее "Страна" сообщала, что летом Турцию за два дня потрясли два землетрясения.