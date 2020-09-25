Тайна исчезновения в России самолета Ан-2, похоже, останется неразгаданной. Власти решили официально остановить поисковую операцию. Такое решение было принято "Росавиацией" после безрезультатных и длительных поисков самолета вместе с военными и МЧС.

"Поиски Ан-2 прекращены. Такое решение принято "Росавиацией", - сообщил представитель МЧС, как передает ТАСС.

За время поисков спасатели обыскали площадь в 30 тысяч кв. км, на поиски 129 раз вылетали вертолеты и самолеты, 11 раз Минобороны искало самолет с помощью беспилотников. И все безрезультатно.

Наземные поиски были прекращены еще 20 августа, но операция продолжалась с воздуха. Территория двух районов предполагаемого местонахождения самолета была полностью обследована на земле. Но сейчас в горах Тункинского и Окинского районов уже выпал снег.

Напомним, 19 июля самолет вылетел из поселка Кырен Тункинского района Бурятии. На борту находились шесть человек - два члена экипажа и четыре члена экипажей других воздушных судов авиакомпании "Феникс". Они должны были принимать участие в обработке лесов.

Уже возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 263 УК РФ).

Ранее "Страна" сообщала, что в России пропавший Ан-2 ищут военные дроны с инфракрасными камерами.