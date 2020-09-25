В России продолжают отрицать причастность своих спецслужб к отравлению оппозиционного политика Алексея Навального нервно-паралитическим ядом "Новичок".

Один из ученых-разработчиков "Новичка" Леонид Ринк выступил с утверждением, что технология производства смертельного вещества является открытой и яд можно произвести практически в любых условиях.

Об этом передает Телеграм-канал РИА "Новости"

Любая химическая лаборатория мира может изготовить "Новичок" после того, как уехавший в ученый-химик США Вил Мирзаянов опубликовал о нем книгу, уверяет Леонид Ринк.

"Выдал для всех террористов, как делать "Новичок" в условиях, ладно, не домашних, но в какой-то лаборатории, где есть вытяжные шкафы. В любой лаборатории, пожалуйста, вари, никто не мешает", - заявил Леонид Ринк.

Ранее "Страна" сообщала, что Навальный иронично прокомментировал слова Путина о самоотравлении ядом: "Сварил на кухне "Новичок" и тихо отхлебнул".