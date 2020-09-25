Министерство внутренних дел Беларуси обнародовало звонки жителей Минска на линию 102 с жалобами на протестующих против итогов выборов президента и Александра Лукашенко. По словам пресс-службы ведомства, только за последние сутки в столичную милицию обратились несколько сотен человек.

Аудиозапись и комментарий к ней опубликованы на сайте МВД.

Большинство жалоб связаны с тем, что протестующие препятствуют движению транспорта и прохожих. Так, первый же мужчина на пленке, 42-летний минчанин, сетует, что добирается домой с работы полтора часа, хотя раньше это занимало 15 минут. В сердцах он даже и призвал стрелять в демонстрантов боевыми патронами.

"Вот пускай наш уважаемый министр внутренних дел, там, я не знаю, там, президент послушает и использует резиновые пули против этих протестующих, свето-шумовые гранаты. Пускай использует боевые патроны... ну 7,62 Калашников ведь никто же не отменял! Пару выстрелов в башку - и все, все протрезвеют!" - сказал мужчина.

"Простые законопослушные люди: рабочие, пенсионеры, многодетные родители, водители общественного транспорта и такси - умоляют убрать с улиц шумных и агрессивных протестующих, которые своими выходками не дают нормально жить. Вчера одному из водителей, который спешил домой и ехал на зеленый свет светофора, люди с незарегистрированными флагами разбили боковое стекло в автомобиле только за то, что не пропустил их на проезжую часть..." - отметили в МВД.

В милиции добавили, что из-за протестующих срывается работа коммунальных и экстренных служб города, милицейские патрули оперативно не могут выехать к местам преступлений.

"Видимо, кому-то все равно, что провокации порождают большие проблемы для обычных гражданам. Остается только извиниться за соотечественников с "«активной гражданской позицией" и призвать их к разуму", - сказали в ведомстве.

Между тем поддерживающие оппозицию СМИ утверждают, что все звонки сфальсифицированы, и вообще ролик МВД - фейк.

Ранее "Страна" сообщала, что в МВД Беларуси назвали местную милицию самой гуманной в мире.

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