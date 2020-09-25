Крымская река Салгир, которая является самой большой на полуострове, обмелела и впитала в себя все отходы человеческой жизнедеятельности около Симферополя из-за слива сточных вод. На данный момент уровень загрязнения в реке превышает норму примерно в тысячу раз.

Об этом сообщает "Крым.Реалии".

"Река Салгир у нас получает практически 70 тысяч кубометров канализационных стоков. Мы заявили еще раз в федеральное правительство, чтобы все таки в Укромном поставить современные очистные, но есть вопросы, что система очистки канализационных стоков другая. Загрязнение в пределах Симферополя по Салгиру по некоторым показателям в тысячу раз выше нормы", - заявил "глава" оккупированного Крыма Сергей Аксенов в ходе совещания по проблемам водоснабжения.

По его словам, помимо засухи, основная причина превышения допустимого уровня загрязнения в Салгире - сточные воды. которые сливают прямо в водоем.

Напомним, жители аннексированного Симферополя жалуются на текущую из кранов черную воду.

Как сообщала "Страна", в Крыму анонсировали новый этап отключения водоснабжения местным жителям в целях экономии водных ресурсов. В Изобильненском водохранилище воды осталось до декабря при условии жесткой экономии. Также Огнева призвала крымчан отказаться от предусмотрительного набора воды в канистры на ночь.