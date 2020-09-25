Власти небольшого городка в северной части штата Нью-Йорк (США) проголосовали за сохранение его названия Свастика. Он заявили, что основатели города назвали его в честь слова на санскрите, а не нацистского символа.

Об этом сообщает CNN.

История с переименованием началась летом, когда житель Нью-Йорка Майкл Алькамо во время велопутешествия по штату заметил табличку с надписью "Свастика". Алькамо это встревожило.

"Эффект был просто потрясающим. Я подумал, что это неуважительно", – сказал он, добавив, что к тому же поблизости находятся могилы ветеранов Второй мировой войны.

Алькамо решил обратить внимание властей Свастики на проблему с их названием. По электронной почте он высказал свое мнение властям городка Блэк-Брук, юрисдикция которого распространяется и на Свастику. Те согласились включить обсуждение переименования Свастики в повестку дня.

На заседании 14 сентября после пяти минут обсуждения четыре члена муниципалитета города единогласно проголосовали против переименования.

"Свастику так назвали в 1800-х основатели этого района, которые первыми там поселились", – сказал Джон Дуглас, глава Блэк-Брука, присутствовавший на собрании без права голоса.

В переводе с санскрита слово "свастика" означает "счастье, "благополучие". Это значение и имели в виду первые поселенцы.

Дуглас отметил, что это не первый раз, когда название города вызывает спорные чувства у чужаков. Однако местные жители, включая участников Второй мировой войны, против изменения названия.

А Алькамо признался, что не ожидал, что его предложение будет отвергнуто столь быстро и единогласно.

Ранее "Страна" писала, что в Украине Апелляционный суд отменил решение о признании символики СС "Галичина" нацистской.

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