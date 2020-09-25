Первый президент СССР 89-летний Михаил Гобачев высказался по поводу продолжающихся уже второй месяц протестов в Беларуси. Он сообщил, что внимательно следит за ситуацией в республике и похвалил недовольных Александром Лукашенко.

Комментарий политик дал изданию "Подъем".

Горбачев высказался в обычном для себя сумбурном стиле.

"Моя уважаемая республика и белорусы, которых я люблю! Я знаю о них много, даже с тех времен, когда они приезжали заработать на хлеб в Ставропольский край. Молодцы белорусы. Теперь уже они характер имеют. Это очень хорошо. Я слежу внимательно. Сегодня описывают то, что происходило накануне. Это ж черт-те что. Я думаю, что это так просто не пройдет: что в эти дни происходило, и как с формированием выборов... Открывается колоссальное дело. Но это еще надо потрудиться много. Это все для молодежи нынешней", – озвучил свои мысли последний Генеральный секретарь ЦК КПСС.

Между тем белорусская оппозиция собирается в воскресенье провести масштабную "инаугурацию" Светланы Тихановской.

На стороне оппозиции выступили многие иностранные государства, не признав Лукашенко.