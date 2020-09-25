Во время прощания с телом верховного судьи США Рут Гинзбург, на котором присутствовали Дональд Трамп и его супруга Мелания, собравшиеся граждане освистали президента. Позднее Глава Белого дома заявил, что не слышал криков в свой адрес.

Об этом сообщает The Daily Mail.

"Уважайте ее желание", - кричали протестующие, подразумевая последнюю волю Гинзбург. Та на смертном одре пожелала, чтобы ее преемник занял должность президента Соединенных Штатов. Однако Трамп ответил, что это желание было выдвинуто демократом, поэтому рассматривать его всерьез пока что не будут.

Как известно, Трамп планирует назначить на должность верховного судьи республиканца.

"Это был просто политический скандал. Мы едва могли это слышать", - отреагировал Трамп на агрессивное скандирование граждан.

Напомним, 18 сентября в США умерла самая старшая судья Верховного суда Рут Бадер Гинзбург, которая известна как борец за права женщин. Причиной стали осложнения, вызванные онкологическим заболеванием.

Гинзбург известна как создательница юридической системы борьбы за права женщин в 1970-х годах. Она стала судьей благодаря президенту Биллу Клинтону в 1993 году, став второй по счету женщиной в истории США, занявшей эту должность. До смерти Гинсбург в суде было пять человек, обычно трактующих законы так, как считают правильным республиканцы. Четверо же, включая Гинсбург, придерживались либеральных взглядов, близких к демократам. Таким образом теперь у Трампа будет возможность нарастить присутствие судей-консерваторов в Верховном суде. Это, вероятно, позволит в течение ближайших лет трактовать многие ключевые проблемы, вызывающие споры в США, в пользу республиканцев.

Как сообщала "Страна", президент США Дональд Трамп заявил, что уже на следующей неделе готов выдвинуть кандидатуру на пост судьи Верховного Суда, которая придет на замену умершей 18 сентября Рут Бейдер Гинзбург. По словам американского лидера, вакантное место может занять женщина.