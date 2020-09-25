В Днепропетровской области Служба безопасности Украины разоблачила на взятке прокурора одной из местных прокуратур. Он вымогал деньги за открытие дела о незаконном завладении землей, а при поимке с поличным пытался избавиться от них.

Об этом сообщает в Фейсбук пресс-служба Управления СБУ в Днепропетровской области.

По предварительной версии следствия, местная жительница обратилась к прокурору с заявлением о незаконном захвате приусадебной территорией возле загородного частного дома. За внесение соответствующих сведений в единый реестр досудебных расследований и проведение других процессуальных действий чиновник потребовал от потерпевшей деньги.

Правоохранители задержали вымогателя на рабочем месте при получении всей суммы взятки. Во время задержания фигурант пытался избавиться от вещественных доказательств, выбросив купюры в окно.

Сейчас в рамках уголовного производства по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины задержанному планируют сообщить о подозрении.



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