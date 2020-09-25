Возмущенные владельцы кафе, баров и ресторанов Парижа вышли на улицы города и призвали власти отменить ограничения на работу заведений общественного питания, которые с понедельника должны закрываться после 22:00 в связи с карантинными ограничениями на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает местное издание Actu.

Так, владельцы заведений общественного питания в знак своего протеста с возобновлением ограничений и опасениями за "марсельский сценарий", где и вовсе закрыли все рестораны, пришли под местную ратушу, вылили в ноги правоохранителям бутылку вину и набросали под главный вход ключи от своих заведений, демонстрируя таким образом "отжим" бизнеса властями.

Изначально акция началась около 16:00 по местному времени среди собственников заведений 11-го округа Парижа, однако затем к ним присоединились единомышленники и колонна двинулась к ратуше около площади Леона Блюма. На кадрах видно, что все протестующие - в масках.

Les patrons de bars et restaurants ont agité leurs clefs devant la mairie de #Paris11 avant de les jeter au sol. Ils prévoient d'autres manifs "plus agitées" : "On va se battre, ils ont réussi à nous mettre dans la rue, on ne va pas lâcher", promet une restauratrice "exsangue". pic.twitter.com/jDLdBcVQbP — simon louvet (@simonlouvet_) September 24, 2020

"У нас уже возникли проблемы с оплатой налогов, которые только отложили, а не отменили, мы работаем в убыток, даже наши сотрудники волнуются за будущее бизнеса. Если они скажут нам закрыть (заведения - Ред.), мы не станем. Мы заплатим штраф", - рассказали собственники известного ресторана Corus Афра и Ян Брассер.

Владелец другого знаменитого заведения - L'Agapé Лоран Лапер, рассказал, что преждевременное закрытие ресторанов после карантина, когда приходилось работать в убыток или закрываться, сродни самоубийству.

"Я был закрыт в июле и августе, без иностранных клиентов мой ресторан пуст. Повторное открытие стоит дороже, но если мы закроемся, для многих из нас следующим шагом станет ликвидация (ресторана - Ред.) или самоубийство", - подметил он.

:red_circle: Une centaine de patrons de bars et de restaurants manifestent devant la mairie de #Paris11 contre les mesures de fermeture annoncées par Olivier Véran. "La prochaine étape pour nous, c'est liquidation ou suicide", s'alarment des patrons. Ils refusent de fermer. @actufrparis pic.twitter.com/lElrX4Qzoc — simon louvet (@simonlouvet_) September 24, 2020

Накануне министр здравоохранения Франции Оливье Веран призвал граждан снизить социальное взаимодействие и придерживаться новых карантинных норм из-за роста заболеваемости коронавирусом. Самая сложная ситуация сейчас обстоит в Бордо, Лилле, Ницце, Париже и Тулузе. На данный момент во Франции известно о 480 тысячах случаев заражения с начала пандемии, еще более 30 тысяч умерло.

Напомним, в Британии и Франции за четверг, 24 сентября, зафиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом по сравнению с прежними показателями.

Как сообщала "Страна", французские врачи сообщают о возобновлении роста заболеваемости коронавирусом среди граждан за последние несколько дней. 11 сентября было зафиксировано еще 9,4 тысячи пациентов, днем ранее - 9,8 тысяч, что стало рекордом с начала пандемии. Кроме того, от осложнений заболевания за сутки умерло 80 человек, общее количество жертв коронавируса во Франции составило 31 тысячу человек.