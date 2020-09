Возмущенные владельцы кафе, баров и ресторанов Парижа вышли на улицы города и призвали власти отменить ограничения на работу заведений общественного питания, которые с понедельника должны закрываться после 22:00 в связи с карантинными ограничениями на фоне роста заболеваемости коронавирусом.

Об этом сообщает местное издание Actu.

Так, владельцы заведений общественного питания в знак своего протеста с возобновлением ограничений и опасениями за "марсельский сценарий", где и вовсе закрыли все рестораны, пришли под местную ратушу, вылили в ноги правоохранителям бутылку вину и набросали под главный вход ключи от своих заведений, демонстрируя таким образом "отжим" бизнеса властями.

Изначально акция началась около 16:00 по местному времени среди собственников заведений 11-го округа Парижа, однако затем к ним присоединились единомышленники и колонна двинулась к ратуше около площади Леона Блюма. На кадрах видно, что все протестующие - в масках.

Les patrons de bars et restaurants ont agité leurs clefs devant la mairie de #Paris11 avant de les jeter au sol. Ils prévoient d'autres manifs "plus agitées" : "On va se battre, ils ont réussi à nous mettre dans la rue, on ne va pas lâcher", promet une restauratrice "exsangue". pic.twitter.com/jDLdBcVQbP