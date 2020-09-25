Местные выборы: кто задаст идеологический вектор?

Эта неделя стала фактически стартовой для всей избирательной кампании по местным выборам. Только в последние дни все скрытые кандидаты в мэры сняли маски, подали документы в избиркомы и начали рекламировать себя официально, а партии перестали выдавать свои пиар-акции за информационные и благотворительные мероприятия. И потому важно, с каким багажом партии оказались на старте кампании.

На этот вопрос дала ответ социология, которую опубликовал вчера "Рейтинг". По сравнению с обычными "парламентскими" рейтингами она выглядит необычно, потому что является суммарным показателем соцопросов, сделанных по отдельным областям.

Первое, что бросается в глаза - это низкие показатели ведущих партий страны.

Итак, согласно данным "Рейтинга", в стране есть три явных фаворита – "Слуга народа", "Оппозиционная платформа – За жизнь" и "Европейская солидарность". Причем речь идет о трех почти равных силах, поскольку их рейтинги – 16% у "Слуги", 12% у "ОП-ЗЖ" и 11% у "ЕС" – не слишком отличаются.

С другой стороны, это существенно меньше (примерно на 5-7%), чем те же партии набирают по социологии на парламентских выборах.

И этот феномен вполне объясним, так как на местных выборах большую (а во многих случаях определяющую) роль будут играть партии, которые создали мэры или же просто известные в регионе люди. Именно они и оттянут на себя значительное число голосов общенациональных партий.

Например, партии Труханова и Кернеса отберут немало голосов у "Слуг народа" и "Оппоплатформы" в Одессе и Харькове. У них же отберут голоса "Пропозиция" и партия Вилкула в Днепропетровской области.

У "Евросолидарности" и "слуг народа" сильно "откусит" голоса в Киеве "Удар" Кличко, а во Львове партию Порошенко "пощипает" Самопомощь мэра Садового. На Западной Украине в целом немало возьмет голосов "Свобода", которая уже давно закрепилась в местной власти. И это тоже будут голоса, отобранные у Порошенко. И таких примеров можно привести еще много.

Поэтому пока все идет к тому, что главными победителями местных выборов станут именно местные элиты, закрепив процесс "ползучей федерализации", о которой уже писала "Страна". За лихое время после Майдана, когда центральная власть была слабой и вынуждена заигрывать с местными элитами, последние сильно укрепили свои позиции. Немало этому способствовала и бюджетная реформа, которая увеличила процент налогов, оставляемых на местах. А значит у мэров появились крупные бюджеты и они стали финансово более мощными.

На фоне продолжающегося бардака в Киеве, мэры городов выглядят в глазах местного населения некими оплотами стабильности и порядка.

Единственный шанс лишить их власти был у "слуг народа", если б они провели местные выборы осенью прошлого года. Но "слуги" этот шанс упустили.

Впрочем, все написанное выше не означает, что процент, который наберут общенациональные партии не будет иметь значение.

Будет.

В первую очередь речь идет о тройке партий-лидеров - "Слуга народа", "Оппоплатформа" и "Евросолидарность". Партии мэров не смогут, за рядом исключений, сформировать самостоятельно большинство в местных советах. А потому они должны будут вступать в коалицию с кем-либо из партий общенациональных.

И это будет иметь важное значение, так как задаст идеологический вектор. Потому что одно дело, когда коалиция в Одессе или в Харькове состоит из партии местных мэров и "слуг народа". И совсем другое дело, когда из партии мэров и ОПЗЖ. Это особенно важно накануне вступления в силу драконовских норм закона об украинизации.

Как на это будет реагировать местная власть (и будет ли вообще) во многом и определится тем, сколько в том или ином регионе соберут общенациональные партии и какие именно.

Зеленский пугает ЕС расколом из-за "Северного потока-2"

Владимир Зеленский и Зузана Чапутова. Фото: пресс-служба президента Украины

Владимир Зеленский, несколько месяцев томившийся на вынужденном карантине, теперь наверстывает упущенное, совершая один за другим зарубежные визиты. На прошлой неделе это была Австрия, вчера – Словакия. И, исходя из тем обеих поездок, выяснилось, что ключевой для Европы сейчас является тема "Северного потока-2". Причем мнения по ней очень сильно отличаются.

Так, в Австрии насчет "Северного потока-2" высказался ее президент Александр Ван дер Беллен, который заявил, что газопровод будет достроен и что этому не помешает даже дело о "недоотравлении" Алексея Навального. Что на это ответил Зеленский осталось неизвестным. Возможно, вообще из вежливости промолчал, поскольку (как выяснилось в Словакии) с таким мнением австрийца он не согласен.

В Братиславе хозяйка – президент Зузана Чапутова – об "СП-2" не распространялась, и потому ее украинский коллега дал себе полную свободу в комментариях. И – в стиле своего апокалиптического выступления на Генассамблее ООН – заявил, что "СП-2" может создать угрозу единства для Европы.

Доля истины в этом заявлении есть, если не считать того факта, что об угрозе единству Европы нужно говорить не будущем, а о настоящем времени. Ведь уже сейчас руководство Германии и Австрии активно лоббирует завершение проекта, а руководство Польши этому не менее активно сопротивляется. Но этом нет никакой политики – чистая экономика: речь идет о том, будут ли страны Центральной Европы платить за транзит газа через Украину, Беларусь и Польшу или нет. Причем на кону миллиарды евро.

В этом контексте позиция Зеленского вполне очевидна. Но политику сюда примешивать не стоит: при всем отсутствии единства ЕС из-за "Северного потока-2" не расколется.

Чем грозит Украине непризнание Бацьки?

Пока украинский президент в Словакии занимался судьбой газопровода, внутри Украины главной международной темой оказалась белорусская. Украинский МИД официально отказался признавать Александра Лукашенко законно избранным президентом, после чего наша страна пополнила список государств, которые не могут иметь с Беларусью полноценных дипломатических отношений.

Причем официальный Минск уже не реагирует на подобные заявления с Запада, но на киевский демарш отреагировал, с грустью констатировав, что украинская власть уже не скрывает свою зависимость от Запада.

Между тем, решение официального Киева привело к тому, что и украинское общество раскололось: согласно опросу КМИС, 45% наших граждан поддерживают протестующих в Беларуси, а 31% – Лукашенко.

Но дело не только в цифрах. Вчера официальный Минск решил наказать Польшу за вмешательство в белорусские дела и запретил ввоз в страну польских товаров. Между тем, украинских товаров Беларусь тоже потребляет немало, и подобный удар по нашему экспорту был бы совсем нежелателен. Кроме того, львиная доля бензина и сжиженного газа к нам поступает тоже через территорию северного соседа, и осложнение отношений может привести к их удорожанию. А это уже беспокоит не только экспортеров, но и значительную часть населения.

В общем, хотя украинское общество и раскололось по белорусскому вопросу, оно в полном составе скоро может пожалеть о том, что протесты в Беларуси вообще начались. Потому что стабильный сосед куда важнее демократического.

Защитит ли власть суды от давления неонацистов?

Ночью в подъезде и на двери истца (именно она оспорила решение Вятровича) Натальи Мясниковой развесили около 20 листовок с ее портретом, рунами СС и лозунгом "Слава нации, смерть врагам".

Главный скандал в Украине вчера был чисто внутреннего характера. Еще накануне Шестой апелляционный административный суд принял решение отменить решение суда первой инстанции по делу о символике дивизии СС "Галичина", согласно которому ее можно было трактовать как нацистскую. Но вчера выяснилось, что судьи апелляционного суда принимали свое решение под давлением в виде угроз от радикальных националистов. Двое судей написали об этом заявления в полицию.

И в свете этого становится ясно, в каком именно государстве мы живем. Почти 90 лет назад, в первые годы Третьего рейха, германское правосудие было запугано нацистскими боевиками, но даже тогда находились судьи, принимавшие независимые решения – к примеру, об оправдании болгарского коммуниста Георгия Димитрова по обвинению в поджоге Рейхстага. А у нас, во вроде бы демократической стране, из-за такого же запугивания последователями нацизма суд не может назвать черное черным.

И, что интересно, отсутствие верховенства права в этом вопросе совершенно не беспокоит демократический Запад. Западных демократов беспокоит только то, что суды могут лишить их влияния на "антикоррупционные" структуры, которые, в свою очередь, стали рычагами западного влияния на украинскую власть. А то, что суды у нас запугивают неонацисты, – это как бы и не "верховенство права".

Но бог с ним, с Западом, – интересно бы узнать, что по этому поводу думает украинская власть. Ведь она-то как раз обещала гарантировать своим гражданам то, что записано в Конституции, – в том числе право на честный суд.

Выборы в США: "украинская" атака на Байдена началась

В Соединенных Штатах, как и в Украине, приближается день выборов, только куда более серьезных, чем наши, – президентских. И за полтора месяца до них команда Дональда Трампа, находившаяся в оборе все четыре года, перешла в наступление.

Сенатская комиссия опубликовала отчет о расследовании коррупционной деятельности в Украине бывшего вице-президента и кандидата от Демократической партии Джо Байдена.

Тут следует сразу отметить, что никаких юридических последствий публикация отчета нести не будет, поскольку у республиканцев Трампа есть большинство в Сенате (верхней палате Конгресса), но нет большинства в Палате представителей (нижней палате Конгресса). А для юридического оформления нужны решения обеих палат. Но демократы начинали процедуру импичмента Трампа, тоже не имея поддержки всего Конгресса и шансов на удачное завершение процесса, – и это их не смутило. Поскольку в данном случае важен медиаэффект.

И он, похоже, будет сильным. В Украине большинство фактов из отчета известны – о деньгах, которые получал Байден-младший в компании "Бурисма", о давлении со стороны Байдена-старшего на украинскую власть с требованием уволить генпрокурора Виктора Шокина, который открыл дело против "Бурисмы". Но даже для нас там есть нечто любопытное, что демонстрирует всю ситуацию под другим углом.

Нас-то нельзя удивить тем, что сын высокопоставленного чиновника получает хлебную должность в коммерческой структуре, и это фактически становится взяткой данному чиновнику. А вот в Штатах (причем даже в администрации Обамы, где вторым номером был Байден) нашлись люди, которые предупреждали, что у Байдена в Украине – конфликт интересов, угрожающий внешней политике страны. И тот факт, что администрация Обамы – Байдена эти предупреждения проигнорировала, в глазах американцев является доказательством коррупции в большей мере, чем даже сама коррупция.

Естественно, в Демократической партии все эти обвинения отрицают, но полностью "отмыть" Байдена им не получится, – ведь "украинское дело" первыми подняли они сами в процессе несостоявшегося импичмента, чем признали сами факты, но дали им иную интерпретацию. И вот теперь, перед выборами, интерпретация приобретает нужное для Трампа направление.