Из-за жесткого карантина в Израиле многие иудеи не смогли, как привыкли, между праздниками Рош а–Шана (18 сентября) и Йом Кипур (28 сентября) приехать к иерусалимской Стене Плача и оставить записку с просьбой к Богу. В связи с этим Еврейское агентство для Израиля "Сохнут" создало специальный сайт, на котором можно оставлять виртуальные послания.

Версии сайта доступны на разных языках: английском, французском, испанском, русском и иврите.

Председатель Еврейского агентства Ицхак Герцог пригласил евреев всего мира и Израиля отправлять свои записки к Западной Стене (второе название святыни) через упомянутый сайт. Он заверил, что записки, содержащие молитвы и пожелания, будут доставлены к Стене Плача и вложены среди ее камней.

Оставить записку можно с помощью простой формы

По словам представителей "Сохнута", в уже полученных записках люди просят год без вирусов, чтобы они смогли встретиться с членами своей семьи. А мужчина по имени Дмитрий из Киева попросил, чтобы в следующем году многие украинские евреи нашли свой дом в Израиле.

Как писала "Страна", Израилю предстоит пережить две недели жесткого карантина, подобного весеннему. Ограничения. предложенные правительством, одобрил кнессет.

Мы также сообщали, что карантин усиливают на полгода в Великобритании.