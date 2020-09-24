Вслед за премьер-министром Биньямином Нетаньяху, анонсировавшим ужесточение карантина в Израиле, свое решение по этому повод вынес парламент страны кнессет. 24 сентября он утвердил в первом чтении законопроект об усилении c 25 сентября введенного неделю назад карантина.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на государственное израильское радио Kan.

Законопроект поддержали 36 депутатов, однако почти столько же - 32 - высказались против.

Тотальный ужесточенный карантин в соответствии в принятым ранее правительством Израиля решением начнется с 14:00 (совпадает с киевским временем) 25 сентября и будет действовать по меньшей мере две недели. В этот период прекратится работа на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых, смогут остаться открытыми лишь продуктовые магазины, лавки, торгующие товарами первой необходимости, и аптеки. Израильтянам до начала первой декады октября будет запрещено удаляться от дома более чем на один километр, молитвы и демонстрации будут разрешены только на открытых площадках с участием до 20 человек на расстоянии не более одного километра от дома.

18 сентября в Израиле начался уже второй в этом году карантин. Первый действовал с марта по май, но после отмены большинства ограничений в стране возобновился рост числа случаев инфицирования коронавирусом. 6 июня было зафиксировано 160 инфицированных, 2 июля - около 1 тысячи, 5 августа - более 2 тысяч, 17 сентября - более 6 тысяч, 23 сентября - около 7 тысяч.

Ранее "Страна" сообщала, что Владимир Зеленский объявил в Украине вторую волну эпидемии коронавируса.

Мы разбирались, почему это было сделано и грозит ли Украине тотальный карантин.