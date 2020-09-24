По итогам Нацотбора право представлять Украины на вручении премии "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм" получила картина Валентина Васяновича "Атлантида".

Об этом сообщает пресс-служба Украинского оскаровского комитета в Facebook.

"События фильма разворачиваются в 2025 году, после будущей победы Украины в войне с Россией. Оккупированный Донбасс возвращен в состав страны, но его территории признаны непригодными для проживания. Однако на фоне опустошения рождается новая любовь. Все роли в фильме сыграли непрофессиональные актеры. Исполнители - бывший разведчик, волонтер благотворительного фонда "Вернись живым" Андрей Рымарук, парамедик Людмила Билека и доброволец Василий Антоняк. Съемки фильма проходили в Мариуполе и Киеве", - указано в сообщении.

Продюсерами фильма стали Валентин Васянович, Ия Мыслицкий, известный по участию в создании фильмов "Племя" и "Сумерки", а также Владимир Яценко, известный по картинам "Домой" и "Дикое поле".

Международной продвижением сейчас занимается бельгийская компания Best Friend Forever. Производство фильма осуществила "Студия Пушка фильм". Кинопроект стал одним из победителей Девятого конкурсного отбора Госкино и получил государственную финансовую поддержку. В широкий прокат в Украине фильм выйдет 5 ноября.

Отметим, 93-я церемония вручения премии "Оскар" состоится 25 апреля 2021 года в Лос-Анджелесе.

Видео: YouTube / Arthouse Traffic

Напомним, 9 сентября был объявлен список кандидатов для национального отбора фильмов, которые выдвинут от Украины на премию "Оскар" в категории "Международный полнометражный фильм".

В списке оказалось три ленты, которые поддерживал фонд Госкино. Среди них драма режиссера Валентина Васяновича "Атлантида".

Второй номинант - лирическая комедия "Мои мысли тихие" режиссера Антонио Лукича, в которою молодому украинскому парню вместе с мамой предстоит записать голоса закарпатских животных, чтобы заработать на долгожданный отъезд в Канаду.

И третей в списке номинантов оказалась документальная лента "Земля голубая, как апельсин" режиссера Ирины Целик. В фильме рассказывается о неожиданно светлой и яркой жизни матери-одиночки и ее детей, проживающих на линии разграничения на Донбассе.

По итогу была отобрана "Атлантида".