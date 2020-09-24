Во II квартале 2020 года уровень безработицы в Украине составил 9,9%, что на 1,3% больше, чем в I квартале (8,6%).

Такие данные опубликовала Государственная служба статистики.

Отметим, что это рекордный показатель безработицы начиная с конца 2017 года.

Так, в IV квартале 2017 года безработных в стране было столько же, сколько и сейчас, – 9,9%. После этого уровень безработицы начал снижаться вплоть до III квартала 2018 года (8%). В IV квартале этого же года безработных стало 9,3% от общего количества работоспособного населения страны. В период с I по III квартал 2019 года безработица снова начала снижаться и достигла показателей в 7,3%. После сентября 2019 года с каждым кварталом безработных становилось все больше.

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