Пока в Евросоюзе не могут согласовать ограничения в отношении Беларуси, Великобритания готовит санкции против отдельных белорусских граждан в координации с США и Канадой. Их могут ввести уже 25 сентября.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на слова британского министра иностранных дел Доминика Рааба.

"Учитывая мошенническую инаугурацию Лукашенко, я поручил команде по санкциям министерства иностранных дел подготовить санкции Магнитского для тех, кто несет ответственность за серьезные нарушения прав человека", - сказал Рааб в парламенте.

Он добавил, что власти координируют действия с Соединенными Штатами и Канадой, чтобы в срочном порядке подготовить соответствующие списки. При этом он не назвал, против кого конкретно будут применены санкции.

Между тем четыре источника агентства заявили, что санкции США, Великобритании и Канады могут быть введены уже 25 сентября. Однако весьма вероятно, что это будет сделано позже, учитывая проблему координации между тремя странами.

Источники сказали, что цель санкций - заставить понести ответственность за фальсификацию выборов и подавление протестов в Беларуси.

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США сообщил Reuters, что США рассматривают возможность введения санкций в отношении семи белорусов, которые, по их мнению, были причастны к фальсификации результатов выборов и насилию в отношении протестующих.

Так называемые санкции Магнитского названы в честь российского адвоката Сергея Магнитского, арестованного в 2008 году по обвинению в причастности российских чиновников к крупномасштабному налоговому мошенничеству. Магнитский умер в московской тюрьме в 2009 году после того, как пожаловался на жестокое обращение. Санкции Ммагнитского западные страны вводят при нарушении прав человека в России и других странах.

Ранее "Страна" приводила объяснение главы дипломатии ЕС, почему в ЕС не смогли согласовать санкции против Беларуси.

Мы также сообщали, что поначалу санкции блокировал Кипр, но затем отказался от этой стратегии.