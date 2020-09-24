В Британии и Франции за четверг, 24 сентября, зафиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом по сравнению с прежними показателями.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на данные главы Департамента общественного здравоохранения Британии Ивонна Дойла.

Английские медики сообщают о более 6,6 тысячах подтвержденных случаев заражения граждан всех возрастных категорий за сутки, что превзошло показатели заболеваемости даже во время первого пика коронавируса. За этот же период времени от осложнения болезни скончалось 40 человек.

В целом по стране известно о 416 тысячах больных, а в течение последней недели прирост инфицированных увеличился практически вдвое. Так, ровно неделю назад британские врачи фиксировали в среднем три-четыре тысячи новых пациентов с Covid-19 в сутки.

"Мы все должны следовать новым мерам, которые были введены, чтобы помочь сдержать распространение вируса", - заявил Дойл, посоветовав британцам установить новое приложение, которое может отследить количество социальных контактов в день.

В то же время французское издание Figaro сообщает о рекорде заболеваемости коронавирусом среди собственных граждан. За последние сутки стало известно о 16 096 случаях заражения, что также стало рекордом с начала пандемии.

Всего во Франции в этом году зафиксировали почти 500 тысяч заражений коронавирусом.

Напомним, премьер-министр Британии Борис Джонсон заявил, что вынужден ввести в стране новые карантинные ограничения на срок около полугода из-за роста заболеваемости коронавирусом.

Как сообщала "Страна", французские врачи сообщают о возобновлении роста заболеваемости коронавирусом среди граждан за последние несколько дней. 11 сентября было зафиксировано еще 9,4 тысячи пациентов, днем ранее - 9,8 тысяч, что стало рекордом с начала пандемии. Кроме того, от осложнений заболевания за сутки умерло 80 человек, общее количество жертв коронавируса во Франции составило 31 тысячу человек.