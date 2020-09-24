В Минске, где с новой силой вспыхнули протесты против Александра Лукашенко, задержана Людмила Казак - адвокат члена президиума Координационного совета оппозиции Марии Колесниковой. По данным правоохранителей, она совершила административное правонарушение.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря ГУВД белорусской столицы Наталью Ганусевич.

"Да, она задержана за совершение административного правонарушения. Какого, пока не уточняем. Она находится в одном из территориальных РУВД Минска", - пояснила Ганусевич.

До появления новости о задержании сообщалось, что Казак перестала выходить на связь днем 24 сентября.

Подзащитная адвоката, Мария Колесникова, содержится под стражей в качестве обвиняемой по ч.3 ст.361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным в ущерб внешней безопасности Республики Беларусь, ее суверенитету, территориальной неприкосновенности, национальной безопасности и обороноспособности).

Как писала "Страна", опозиционерка была задержана 8 сентября на границе с Украиной.

Вскоре после этого Казак передала в Следственный комитет Беларуси заявление своей подзащитной с просьбой возбудить уголовное дело в отношении сотрудников КГБ Беларуси по факту похищения и угроз.