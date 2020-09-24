Париж начал расследовании утечки информации о разговоре президента Франции Эммануэля Макрона с российским президентом Владимиром Путиным. Об этом сообщил представитель МИД Франции, передает ТАСС.

"Любая утечка внутренних конфиденциальных документов недопустима. По этой причине мы воздерживаемся от комментариев. Ведется расследование", — заявил представитель французского ведомства.

Отмечается, что разговор президентов состоялся еще 14 сентября. Газета Le Monde позднее утверждала, что во время беседы Путин говорил об оппозиционере Алексее Навальном с презрением и даже назвал его "простым интернет-баламутом".

При этом источники издания Business Insider в разведке указали, что французский лидер, несмотря на лояльное отношение к Путину, все равно остался неудовлетворенным беседой. Беседа серьезно подорвала и без того натянутые отношения между Москвой и Евросоюзом, отмечали они. Помимо этого, в ходе разговора якобы было задето самолюбие Макрона.

Напомним, Навальному стало плохо 20 августа во время перелета из Томска в Москву, самолет посадили в Омске. Там он впал в кому, через несколько дней из омской больницы его перевезли в берлинскую клинику "Шарите". Европейские токсикологи заявили, что в теле Навального были обнаружены вещества из группы "Новичок". Его же следы нашли на бутылке из-под воды, которую его близкие забрали из номера томского отеля. В сентябре Навальный был выведен из комы и выписан из "Шарите".