Служба безопасности задержала пограничников, которые организовали серию разнообразных препятствий для импорта товаров на восточной границе и предлагали решить эти проблемы по установленному прайсу. Таким образом таможенники зарабатывали, по меньшей мере, пять миллионов гривен в год.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Служба безопасности Украины в Луганской области блокировала функционирование вертикально построенной коррупционной схемы, организованной руководством Восточной таможни ГФС Украины. В рамках начатого уголовного производства, сотрудники СБУ провели комплекс негласных следственных действий для документации коррупционной схемы. Правоохранители получили доказательства систематического вымогательства таможенниками денег от коммерсантов за проведение таможенного оформления товарных партий в режиме импорт", - указано в сообщении.

Известно, что организовали сделку четверо руководителей таможни, по их указанию подчиненные создавали искусственные препятствия для таможенного оформления грузов, а деньги от импортеров за беспрепятственное оформление получали руководители одного из постов.

Ключевые коррупционеры были задержаны после получения очередной взятки руководителем таможенного поста дежурной части. Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины, решается вопрос о задержании злоумышленников согласно ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины и сообщении им о подозрении.

Напомним, выясняются подробности схемы пересечения западной границы, внезапно ставшего платным. С начала карантина выезд в Польшу, а именно проезд 300 метров границы, неофициально обходится украинцам в 50-80 долларов (1,3-2 тысяч гривен).

Как сообщала "Страна", уже полгода регулярное транспортное сообщение между Украиной и неподконтрольным Киеву Донбассом остается фактически закрытым после начала эпидемии коронавируса. При этом многим жителям Донецка, как и прежде, нужно выезжать к своим родственникам на подконтрольную территорию, получать пенсии и решать другие важные дела. Единственный реальный путь в Украину сегодня лежит через Россию, однако местные работники КПП создали свои препятствия.