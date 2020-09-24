Парламент (сейм) Литвы в четверг принял резолюцию, касающуюся газопровода "Северный поток - 2". Из-за ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным парламентарии прибалтийской страны призвали оставить прокладку ветки.

Как передает "Интерфакс-Украина", за резолюцию проголосовали 47 депутатов, один воздержался.

В документе сказано, что "отравление Навального с использованием паралитического отравляющего химического вещества, созданного в российских лабораториях, которое запрещено международными договорами, совершенно явно показало, что Кремль не готов менять свое агрессивное и циничное поведение по отношению к политической оппозиции".

По мнению литовских парламентариев, экспорт энергоресурсов - основной источник финансирования "российской агрессивной внешнеполитической инициативы, чаще всего направленной против Балтийских стран и других государств Восточной и Центральной Европы". В связи с этим они предлагают остановить прокладку второй линии газопровода "Северный поток".

Документ инициировали председатель Комитета по европейским делам сейма, "социал-трудовик" Гедиминас Киркилас, лидер оппозиции, консерватор Габриэлюс Ландсбергис и его коллеги по фракции Лауринас Касчюнас, Жигимантас Павилёнис, а также глава Партии свободы Аушрине Армонайте и социал-демократ Довиле Шакалене.

После заболевания Навального против "Северного потока - 2" стали высказываться многие политики в США, включая Дональда Трампа. Последний возмущался тем, что несмотря на историю с Навальным Германия строит "Северный поток-2", при этом требуя защиты НАТО.

А в четверг против газопровода выступил и Владимир Зеленский.