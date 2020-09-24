Дочь старшего брата Дональда Трампа, 55-летняя Мэри, подала в суд на президента США и его родственников, за финансовые махинации с наследством, которое та должна была получить от деда.

Об этом сообщает The New York Times.

"Они предали меня, тайно сотрудничали, чтобы украсть у меня, лгали о реальной ценности того, что я унаследовала. Мошенничество - это не просто семейный бизнес, это образ жизни", - заявила она.

Так, племянница Трампа и дочь его брада Фрэда подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк иск, обвинив президента в хищении десятков миллионов долларов, которые она должна была получить в наследство от отца гаранта США. Также в махинациях Мэри обвиняет уже покойного брата Трампа Роберта. Отмечается, что семейная ветка Фрэда и Мэри не получили часть положенного им состояния, а также "справедливую долю в наследстве".

Так, после смерти отца Трампа в 1981 году Дональд, Роберт и их сестра Мэриэнн стали опекунами 16-летней девушки, но вместо того, чтобы заботиться о ее интересах, создали "целую схему для выкачивания средств, сокрытие их хищения и лжи относительно истинной ценности наследства".

Также они якобы прибрали к рукам значительную часть недвижимости в Нью-Йорке и "эксплуатировали для собственного обогащения в ущерб всем, кто их окружал" в 1980 году.

Напомним, президент США Дональд Трамп применяет в быту слово "ниггер" и антисемитские оскорбления. Об этом в эфире канала NBC поведала его племянница - Мэри Трамп. Женщина выпустила книгу под названием "Слишком много и недостаточно: как моя семья создала самого опасного человека в мире". Фрагмент трансляции опубликован в микроблоге в Twitter журналиста телеканала Джоффа Беннетта.

Как сообщала "Страна", уже около 950 тысяч заказов на книгу племянницы президента США Мэри Трамп о жизни ее дяди-хозяина Белого дома оформили покупатели в электронном и аудио экземплярах, а также в печатной версии.

Также "Страна" писала, что в США вышла очередная книга, которая может нанести еще один удар по имиджу американского президента.