Российский оппозиционный политик Алексей Навальный продолжит восстановление в немецкой клинике "Шарите" до полного излечения от последствий отравления "Новичком".

Об этом на своей странице в Twitter заявила пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш.

"Алексей Навальный пока по-прежнему остается в Германии, так как его лечение еще не окончено. Тем не менее сейчас врачи прогнозируют полное выздоровление", - написала она.

Кроме того, она сообщила, что он там останется "не на пару недель": "Сейчас, естественно, процесс восстановления Алексея займет еще много времени. Он остается пока в Германии, он будет там проходить реабилитацию, это явно вопрос не нескольких дней и, наверное, даже не пары недель, очевидно", — сказала Ярмыш.

Отмечается, что всего Навальный провел в клинике 32 дня, 24 из которых - в реанимации. В "Шарите" утверждают, что сомнений в полном излечении оппозиционера нет, однако для окончательной реабилитации еще нужно определенное время.

Также Ярмыш напомнила о разных версиях причин состояния Навального, которые назвали российские врачи - углеводный дисбаланс, панкреатит, отравление уже в Германии, а также слова президента РФ Владимира Путина о том, что Навальный то симулирует болезнь, то сам принял яд.

Алексея Навального выписали из клиники «Шарите» pic.twitter.com/B15YKTtBgJ — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) September 23, 2020

Напомним, врачи берлинской клиники Charite во вторник, 22 сентября, выписали российского оппозиционера Алексея Навального из стационара. Медики допускают, что полное выздоровление политика возможно.

Как сообщала "Страна", стало известно что российского оппозиционера Алексея Навального выписали из немецкой клинике Charite, где он находился последние 32 дня. Результаты немецкой экспертизы говорят о том, что Навальный был отравлен веществом из группы ядов "Новичок". Об этом же заявляют его сторонники. Российские врачи утверждают, что следов отравления, когда политик находился в омской больнице, не обнаружили. А доказательств следов "Новичка" Германия пока не предоставила.