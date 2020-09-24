Президент Украины Владимир Зеленский, который 24 сентября завершил визит в Словакию, начал двухдневную рабочую поездку в Закарпатскую область.

Об этом сообщается на сайте Закарпатской облгосадминистрации.

В пресс-службе Закарпатской ОГА рассказали, чем глава государства займется во время поездки.

Зеленский проинспектирует ход реконструкции автомобильного пункта пропуска на государственной границе и ознакомится с проектом восстановления Международного аэропорта "Ужгород". Также президент осмотрит капитальный ремонт медицинского учреждения и ознакомится с состоянием реализации национальной программы "Большая стройка" в Закарпатье.

Зеленский примет участие в представлении проекта стратегии развития области до 2027 года.

Кроме того, он побывает на местном производстве и проведет встречу с представителями ведущих компаний Закарпатья.

Также запланирован осмотр президентом объектов культурной сферы и памятников архитектуры в регионе, которые могут быть привлекательными для туристов.

Как писала "Страна", президент уже не раз бывал в этом регионе в текущем году. Так, в апреле Зеленский на Закарпатье осмотрел строительство военного городка.

А в мае он посетил область на День победы и в Ужгороде возложил цветы к Холму славы.