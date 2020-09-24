В среду, 23 сентября, новый столичный Клуб "Моя бабушка - SuperSTAR" устроил для киевлян зрелого возраста танцевальный вечер.

В ресторане "Одесса Мама" на Подоле выступили музыканты, которые исполнили хиты 80-х и 90-х. А затем импровизировали на саксофоне под музыку, которую выбирали участники клуба.

Люди уважаемого возраста подпевали и плясали под известные песни своей молодости. Это уже четвертое мероприятие Клуба "Моя бабушка - SuperSTAR". Сам Клуб - это благотворительный проект, созданный неравнодушными бизнесменами. Основатель благотворительного проекта - сеть ресторанов Tarantino Family, миссия которого - культурная социализация и улучшение качества жизни пожилых людей.

Клуб существует всего один месяц, но за это время уже смог объединить несколько десятков зрелых киевлян. При этом возраст участников Клуба самый разнообразный: самым юным членам клуба еще нет 60-ти, а самой пожилой недавно исполнилось 90 лет.

Клуб регулярно организовывает пожилым киевлянам досуг: творческие вечера, концерты, танцы, мастер-классы, встречи со знаменитостями. Мероприятия проходят по адресу Верхний вал, 30.

Через неделю, 30 сентября, в ресторане "Одесса Мама" на Подоле состоится поэтический вечер: лекция про творчество и жизнь поэтессы Марины Цветаевой. На мероприятии участники Клуба также смогут прочесть свои любимые стихотворения.

Чтобы вступить в Клуб (или записать в него свою супер-бабушку и супер-дедушку), достаточно оставить заявку на Фейсбук-странице проекта. Или позвонить по телефону - +380 (93) 202 37 98.